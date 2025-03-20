В Україні подешевшала морква

На українському ринку цього тижня ціни на моркву знизилися в середньому на 10% через активний продаж запасів коренеплоду зі сховищ. Про це повідомляє EastFruit .

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Як змінилися ціни

«Так, цього тижня українські фермери пропонують до продажу моркву в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведеться вже по 25−32 грн/кг (0,60−0,77 дол./кг)», — йдеться у повідомленні.

Виробники вважають, негативний вплив на ціни чинить збільшення пропозиції некондиційної моркви на ринку. Зокрема тепла зима погіршила якість продукції в холодильниках дрібних господарств, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси.

Водночас гравці ринку зазначають, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продаж наявних запасів

Аналітики проєкту зауважили, що попри актуальне здешевшання, морква в Україні в середньому втричі дорожча, ніж в аналогічний період торік. Більшість учасників ринку прогнозують подальше зниження цін, що пов’язано з досить невисокою торговельною активністю в даному сегменті.