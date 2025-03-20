Скільки безпілотників і запчастин імпортувала Україна — дані митниці

За перші два місяці 2025 року в Україну було ввезено безпілотників на загальну суму $232,3 млн і компонентів до них — на $43,4 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Укрінформ.

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Згідно з наданою інформацією, протягом січня-лютого 2025 року в Україну було імпортовано 297,1 т безпілотних летальних апаратів на загальну суму $232,36 млн.

Крім того, за вказаний період було ввезено товарів за кодом 8807 «Частини літальних апаратів товарних позицій 8801, 8802 або 8806» на $43,42 млн.

Минулого року, за даними Держмитслужби, в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 млрд, а компонентів до них — на $134,8 млн.

У 2023 році імпорт дронів та комплектуючих становив, відповідно, $440,7 млн та $16,86 млн.

Митники також повідомили про обсяг ввезених товарів військового та подвійного призначення. Так, за два місяці поточного року їх було ввезено на $817,5 млн, у 2024 році - на $7,03 млрд, у 2023 році - на $5,71 млрд.

Як зазначили в Держмитслужбі, інформація щодо обсягів імпорту сформована за відомостями з електронних копій митних декларацій, митне оформлення за якими завершено та які включені до статистичного імпорту.

Нагадаємо

У лютому 2023 році уряд спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення.

Зокрема, до переліку товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю, додали БпЛА, їх комплектуючі та інше.