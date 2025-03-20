До закриття міжбанку долар подешевшав на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 28 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.
20 березня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 20 березня: євро різко впало на міжбанку
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Відкриття 20 березня
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Закриття 20 березня
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Зміни
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41,54/41,57
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41,48/41,51
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6/6
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45,20/45,22
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44,92/44,95
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28/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,05−45,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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