Борг за держпаперами та корпбондами у світі перевищив $100 трлн у 2024 році

Уряди та компанії в 2024 році залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн більше доковідного показника і втричі вище за обсяг 2007 року. Про це йдеться у щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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Обсяг боргу за суверенними та корпоративними облігаціями

В результаті загальний обсяг боргу за суверенними та корпоративними облігаціями у світі перевищив $100 трлн.

Очікується, що рівень заборгованості продовжить підвищуватись у 2025 році. При цьому сукупне ставлення держборгу в країнах ОЕСР досягне 85% ВВП, що більш ніж на 10 процентних пунктів вище за показник за 2019 рік і майже вдвічі більше, ніж у 2007 році.

За прогнозами, емісія суверенних облігацій у державах ОЕСР досягне рекордних $17 трлн цього року порівняно з $16 трлн у 2024 році та $14 трлн у 2023 році.

Обсяг держборгу, що перебуває в обігу, в 2025 році збільшиться майже до $59 трлн з $55 трлн минулого року і $54 трлн позаминулого року. При цьому у звіті наголошується, що у 2024 році показник «борг до ВВП» зріс уперше з 2020 року (що зумовлено уповільненням темпів підйому глобальної економіки) і становив 84% порівняно з 82% у 2023 році. Очікується, що він підвищиться до 85% цього року.

Відсоткові виплати держав ОЕСР у 2024 році зросли в середньому до 3,3% ВВП з 3% роком раніше.

Розмір непогашеного корпоративного боргу у світі на кінець минулого року сягнув $35 трлн.

Американський ринок корпоративних бондів оцінювався на кінець 2024 року в $11,4 трлн (при цьому понад 60% припадає на борг нефінансових компаній) і був найбільшим у світі. Друге місце займав Китай з показником $6,7 трлн, але в ньому понад 60% припадає на борги фінансових установ.

Погашення приблизно 42% держборгу та 38% корпоративного має відбутися у найближчі три роки, йдеться у звіті.

Створена 1961 року ОЕСР одна із провідних економічних організацій світу, що включає 38 держав.