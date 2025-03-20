Борг за держпаперами та корпбондами у світі перевищив $100 трлн у 2024 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 березня 2025, 16:36

Борг за держпаперами та корпбондами у світі перевищив $100 трлн у 2024 році

Уряди та компанії в 2024 році залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн більше доковідного показника і втричі вище за обсяг 2007 року. Про це йдеться у щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Уряди та компанії в 2024 році залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн більше доковідного показника і втричі вище за обсяг 2007 року.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обсяг боргу за суверенними та корпоративними облігаціями

В результаті загальний обсяг боргу за суверенними та корпоративними облігаціями у світі перевищив $100 трлн.

Очікується, що рівень заборгованості продовжить підвищуватись у 2025 році. При цьому сукупне ставлення держборгу в країнах ОЕСР досягне 85% ВВП, що більш ніж на 10 процентних пунктів вище за показник за 2019 рік і майже вдвічі більше, ніж у 2007 році.

За прогнозами, емісія суверенних облігацій у державах ОЕСР досягне рекордних $17 трлн цього року порівняно з $16 трлн у 2024 році та $14 трлн у 2023 році.

Обсяг держборгу, що перебуває в обігу, в 2025 році збільшиться майже до $59 трлн з $55 трлн минулого року і $54 трлн позаминулого року. При цьому у звіті наголошується, що у 2024 році показник «борг до ВВП» зріс уперше з 2020 року (що зумовлено уповільненням темпів підйому глобальної економіки) і становив 84% порівняно з 82% у 2023 році. Очікується, що він підвищиться до 85% цього року.

Відсоткові виплати держав ОЕСР у 2024 році зросли в середньому до 3,3% ВВП з 3% роком раніше.

Розмір непогашеного корпоративного боргу у світі на кінець минулого року сягнув $35 трлн.

Американський ринок корпоративних бондів оцінювався на кінець 2024 року в $11,4 трлн (при цьому понад 60% припадає на борг нефінансових компаній) і був найбільшим у світі. Друге місце займав Китай з показником $6,7 трлн, але в ньому понад 60% припадає на борги фінансових установ.

Погашення приблизно 42% держборгу та 38% корпоративного має відбутися у найближчі три роки, йдеться у звіті.

Створена 1961 року ОЕСР одна із провідних економічних організацій світу, що включає 38 держав.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами