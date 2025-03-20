Польща витратить понад $20 млн на зв'язок Starlink для України у 2025 році

Вартість передплати України на супутниковий інтернет Starlink, яка оплачується з польського бюджету, у 2025 році перевищить $20 млн, повідомили у Міністерстві цифрових технологій Польщі, пише «Інтерфакс-Україна».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«У 2022−2024 роках на Starlink для України було витрачено майже 323 млн злотих (близько $84 млн в еквіваленті), як на термінали, так і на їхню підписку, яку необхідно оплачувати щомісяця», — повідомили у відомстві.

Згідно з прогнозом, у період із січня по вересень 2025 року міністерство витратить понад 77,8 млн злотих (понад $20 млн) на абонентську плату Starlink для України.

«Відповідно до закону підтримка забезпечення зв'язку через термінали Starlink надається до 30 вересня 2025 року. Вказаний термін раніше вже був змінений законодавчо у зв'язку з тривалим конфліктом в Україні і випливає з відповідних імплементаційних рішень Ради ЄС», — додало міністерство.

«Всі витрати здійснювалися за рахунок коштів Фонду допомоги, створеного на підставі закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною, яку розв'язала росія на території України», — повідомили в міністерстві цифрових технологій, наголосивши, що «підписка на Starlink оплачується з державного бюджету».

Також у відомстві зазначили, що Польща сплачує лише за «реально активовані» послуги, про які регулярно повідомляє українська сторона.