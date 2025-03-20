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20 березня 2025, 11:43

росія стала головним постачальником нафти для Індії, замінивши ОАЕ

росія обійшла Об'єднані Арабські Емірати та стала найбільшим постачальником нафти для Індії. Індійські нафтопереробні підприємства скористалися можливістю купувати сировину за зниженими цінами. Про це свідчать попередні дані відстеження суден від OilX і Kpler, повідомляє Reuters.

росія обійшла Об'єднані Арабські Емірати та стала найбільшим постачальником нафти для Індії.
Фото: pixabay.com

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Індія, третій у світі імпортер та споживач нафти, покладається на дешеву нафту з рф, щоб зменшити витрати на імпорт, незважаючи на спроби Заходу скоротити доходи Москви під час війни в Україні. Протягом останніх двох років росія була головним постачальником нафти в Індію.

Індія імпортувала близько 3 млн тонн (74 000 барелів на день) нафти з квітня 2024 року по березень 2025 року, при цьому росія постачала більше половини, порівняно з лише 14%-16% від загального обсягу в попередньому році.

«Ми будемо купувати там, де дешевше», — сказав Reuters керуючий директор і головний виконавчий директор індійської нафтопереробної компанії HMEL Праб Дас.

Цього тижня російська нафта коштувала на $14−15 за тонну дешевше за близькосхідну, що стимулює попит. Тим часом частка ОАЕ на індійському ринку впала до 20%, майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Росія перенаправила експорт нафти в Азію після того, як Європа заборонила імпорт російської нафти через повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
20 березня 2025, 12:23
#
В ЕС дефицит салярки из-за использования легкой нефти и отказа от российской. Российская нефть дает большую долю салярки. Индия перерабатывает и везет в ЕС салярку. Чистая математика выгоды, но только для Индии.
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