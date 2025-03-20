Курс валют на 20 березня: євро та долар в банках подешевшали

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 6 копійок, а у продажу 3 копійки. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 14 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,27−41,87 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 45,21−45,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,54−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,20−45,22 грн/євро.

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