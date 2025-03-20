Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 899 470 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 березня 2025, 8:16
Втрати ворога за 19 березня: 1 400 російських окупантів, 13 танків та 179 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 899470 (+1400) осіб,
- танків — 10377 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 21561 (+38) од,
- артилерійських систем — 24747 (+43) од,
- РСЗВ — 1322 (+2) од,
- засоби ППО — 1110 (+3) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29895 (+179),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41094 (+91) од,
- спеціальна техніка — 3780 (+0)
Джерело: Мінфін
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