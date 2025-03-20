Естонія посіла перше місце в єврозоні та третє в ЄС за рівнем інфляції

У лютому Естонія опинилася на першому місці серед країн єврозони та на третьому серед держав Європейського союзу за рівнем інфляції. Найнижчі річні ставки інфляції як у ЄС, так і в єврозоні були зафіксовані у Франції, Ірландії та Фінляндії. Про це повідомляє ERR, спираючись на дані статистичного бюро Євросоюзу.

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Що з інфляцією в зоні євро

Річна інфляція в зоні євро склала 2,3% у лютому, знизившись із 2,5% у січні. Роком раніше цей показник становив 2,6%.

Річна інфляція в Європейському союзі склала 2,7% у лютому 2025 року, знизившись із 2,8% у січні. Роком раніше інфляція також становила 2,8%.

Лідери з інфляції

Лідерами Євросоюзу з інфляції у лютому були Угорщина (5,7%), Румунія (5,2%) та Естонія (5,1%).

З країн єврозони першу трійку склали Естонія, Хорватія (4,8%) та Бельгія (4,4%).

Найнижчі річні ставки інфляції як у ЄС, так і в єврозоні були зафіксовані у Франції (0,9%), Ірландії (1,4%) та Фінляндії (1,5%).

На річну інфляцію в єврозоні найбільше вплинули подорожчання послуг, продуктів харчування, алкоголю та тютюнових виробів.

Нагадаємо

У єврозону входять 20 держав: Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.

Європейський Союз включає Бельгію, Болгарію, Чехію, Данію, Німеччину, Естонію, Ірландію, Грецію, Іспанію, Францію, Хорватію, Італію, Кіпр, Латвію, Литву, Люксембург, Угорщину, Мальту, Нідерланди, Австрію, Польщу, Португалію, Словаччину та Румунію.