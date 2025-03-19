До закриття міжбанку долар подешевшав на 3 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
19 березня 2025, 17:33
Курс валют на вечір 19 березня: гривня подорожчала на міжбанку
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Відкриття 19 березня
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Закриття 19 березня
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Зміни
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41,57/41,60
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41,54/41,57
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3/3
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45,30/45,32
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45,23/45,24
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,33−41,90 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,70 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,53−41,60, євро — 45,35−45,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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