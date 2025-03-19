Гарвард скасовує плату за навчання для студентів із сімей з доходом до $200 тисяч

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Деталі

З 2025/26 навчального року всі вихідці з сімей, річний дохід яких не перевищує $100 000 (незалежно від того, в яку суму оцінюється їхнє основне житло та які пенсійні накопичення вони мають), зможуть навчатися у вузі безкоштовно.

Університет візьме на себе всі їхні витрати: на навчання, харчування, проживання, медичну страховку, проїзд до будинку тощо. Студенти отримають грант у розмірі $2000 на першому курсі, і такий же — на третьому.

Мета другого гранту — допомогти підготуватися до життя після закінчення вишу.

Студенти із сімей з доходом від $100 000 до $200 000 будуть звільнені від необхідності платити за навчання, а деякі також отримають додаткову матеріальну допомогу.

На фінансову підтримку зможуть претендувати й учні, батьки яких мають річний дохід, що перевищує $200 000, — такі випадки розглядатимуться індивідуально.

Хоча в офіційних заявах Гарварда не уточнюється, чи поширюються нові умови на іноземних учнів, раніше вищий навчальний заклад не враховував громадянство при розгляді заяв на матеріальну підтримку.

Нова ініціатива — черговий елемент багаторічної програми університету щодо розширення доступу до освіти. У 2004 році Гарвард почав надавати повну матеріальну допомогу студентам із сімей з доходом менше $40 000. З того часу цей поріг підвищувався кілька разів і в 2023 році досяг $85 000.

За два десятиліття, що пройшли із запуску програми, виш виділив понад $3,6 млрд на підтримку учнів. Наразі фінансову допомогу одержують 55% бакалаврів, а її сумарний розмір становить $275 млн на рік. При цьому вартість навчання на бакалавраті в Гарварді досягає $57 000 на рік.

Гарвард не єдиний престижний американський університет, що підвищує граничний дохід сім'ї, необхідний для повного звільнення від плати за навчання. Раніше про подібні проекти заявили Пенсільванський університет та Массачусетський технологічний інститут.