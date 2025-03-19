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19 березня 2025, 16:44

Швейцарія вдвічі збільшує фінансування програми підтримки відбудови України

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) оголосив про збільшення загального обсягу фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) оголосив про збільшення загального обсягу фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків.
Фото: depositphotos

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Деталі

Конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025−2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків. Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків.

«Ми отримали так багато заявок і побачили такий активний інтерес бізнесу Швейцарії, що партнери ухвалили рішення розширити програму. Додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями. Я щиро вдячна партнерам за це рішення, яке сприятиме економічному відновленню. Програма сфокусована на реалізації проектів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

У зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.

Конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.

Нагадаємо

У січні 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі був підписаний Меморандум між Україною та Швейцарією щодо виділення перших 50 мільйонів франків для швейцарських компаній на реалізацію проєктів в Україні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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