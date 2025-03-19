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19 березня 2025, 15:04

Morgan Stanley звільнить 2000 співробітників

Інвестиційний банк Morgan Stanley планує скоротити близько 2000 робочих місць наприкінці березня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформоване джерело. Скорочення торкнуться від 2% до 3% від загальної кількості співробітників компанії.

Інвестиційний банк Morgan Stanley планує скоротити близько 2000 робочих місць наприкінці березня.
Фото Pixabay

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Фінансові консультанти поза зоною ризику: мета — підвищення ефективності

Скорочення не зачеплять фінансових консультантів банку. Основна мета цього кроку — підвищення операційної ефективності Morgan Stanley. Видання також підкреслило, що ці звільнення не пов'язані з поточною ситуацією на фінансових ринках.

За даними на кінець 2024 року, загальна кількість співробітників Morgan Stanley у всьому світі перевищувала 80 тисяч осіб.

Morgan Stanley приєднується до хвилі скорочень на Волл-стріт

Morgan Stanley — не єдиний банк на Волл-стріт, який оголосив про скорочення. Goldman Sachs прискорив процес щорічної оцінки ефективності персоналу і планує звільнити від 3% до 5% співробітників. Bank of America вже провів скорочення 150 молодших банкірів у своєму інвестиційному підрозділі.

Причини скорочень: спад активності на ринках IPO та M&A

«Активність на ринках первинних публічних розміщень акцій (IPO) та угод злиття і поглинання (M&A) наразі значно знизилася. Висока планка очікувань пов'язана з невизначеністю в економічній політиці», — прокоментував ситуацію Ден Сімковіц, співпрезидент Morgan Stanley.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
19 березня 2025, 15:16
#
І правильно: нащо робітники в інвестиційному банку якщо інвестувати нікуди.
Слава Трумпу, Слава Муску.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 березня 2025, 15:38
#
Уволенные сотрудники банка без проблем могут
заменить депортированных мексиканцев,
которые работали в сельском хозяйстве США
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