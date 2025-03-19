Інвестиційний банк Morgan Stanley планує скоротити близько 2000 робочих місць наприкінці березня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформоване джерело. Скорочення торкнуться від 2% до 3% від загальної кількості співробітників компанії.
Morgan Stanley звільнить 2000 співробітників
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Фінансові консультанти поза зоною ризику: мета — підвищення ефективності
Скорочення не зачеплять фінансових консультантів банку. Основна мета цього кроку — підвищення операційної ефективності Morgan Stanley. Видання також підкреслило, що ці звільнення не пов'язані з поточною ситуацією на фінансових ринках.
За даними на кінець 2024 року, загальна кількість співробітників Morgan Stanley у всьому світі перевищувала 80 тисяч осіб.
Morgan Stanley приєднується до хвилі скорочень на Волл-стріт
Morgan Stanley — не єдиний банк на Волл-стріт, який оголосив про скорочення. Goldman Sachs прискорив процес щорічної оцінки ефективності персоналу і планує звільнити від 3% до 5% співробітників. Bank of America вже провів скорочення 150 молодших банкірів у своєму інвестиційному підрозділі.
Причини скорочень: спад активності на ринках IPO та M&A
«Активність на ринках первинних публічних розміщень акцій (IPO) та угод злиття і поглинання (M&A) наразі значно знизилася. Висока планка очікувань пов'язана з невизначеністю в економічній політиці», — прокоментував ситуацію Ден Сімковіц, співпрезидент Morgan Stanley.
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Коментарі - 2
Слава Трумпу, Слава Муску.
заменить депортированных мексиканцев,
которые работали в сельском хозяйстве США