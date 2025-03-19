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19 березня 2025, 13:14

Кити переходять від XRP та DOGE до нового альткоіну — очікуючи зростання

Великі інвестори переводять свої кошти з відомих криптовалют, таких як XRP та Dogecoin, у нові цифрові активи. Цей рух натякає на значний потенціал для зростання в найближчому майбутньому. Альткоїн, що з'являється, привертає до себе увагу, і його зростання може бути значним. Дізнайтеся, що приваблює цих великих гравців і чому цей новий токен може стати наступною великою подією.

Великі інвестори переводять свої кошти з відомих криптовалют, таких як XRP та Dogecoin, у нові цифрові активи.

Попит на $XYZ зростає, коли його капіталізація наближається до позначки в $15 млн

Проект XYZVerse ($XYZ), який об'єднує світ спорту та криптовалют, привернув значний інтерес інвесторів. На відміну від типових мемекоінів, XYZVerse позиціонує себе як довгострокову ініціативу з чіткою дорожньою картою та залученою спільнотою. Нещодавно проект був визнаний кращим новим мем-проектом, що ще більше зміцнило його привабливість.

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Динаміка цін та плани щодо лістингу

На етапі попереднього продажу токен $XYZ демонструє стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з $0,0001 до $0,003333, а на наступному етапі планується підвищення ціни до $0,005. Фінальна ціна попереднього продажу — $0,02, після чого токен буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в $0,10 може принести до 1000-кратного прибутку раннім інвесторам, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі вже зібрано понад $10 млн, а попередній продаж наближається до наступної важливої віхи — $15 млн. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота створює п'єси. Активні учасники не є просто глядачами — за свою відданість вони отримують токени XYZ, що скидаються з повітря. Це гра, де найпристрасніші гравці виграють по-крупному .

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX, а також постійному спалюванню токенів, $XYZ створена для чемпіонських забігів. Кожна гра покликана просунути його далі, зміцнити його ціну і згуртувати спільноту віруючих, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Airdrops, нагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб розблокувати всі переваги

Ripple (XRP)

Ціна XRP продемонструвала значну активність за останні шість місяців. За цей період ціна підскочила на 291,71%, що свідчить про сильне зростання. За останній тиждень вона зросла на 13,04%, демонструючи позитивну динаміку. Однак за останній місяць ціна знизилася на 17,03%, що свідчить про певну волатильність.

Короткострокові та довгострокові ковзаючі середні XRP зараз торгуються в діапазоні від $1,97 до $2,55, а 10-денна SMA знаходиться на рівні $2,31, а 100-денна SMA — $2,35. RSI знаходиться на рівні 38,11, що свідчить про перепроданість активу. Стохастичний осцилятор на 11,17 підтверджує це, вказуючи на можливий висхідний імпульс. Рівень MACD -0,0133 натякає на потенційний бичачий кросовер.

Ці технічні індикатори вказують на те, що ціна XRP може зрости. Найближчий рівень опору — $2,80. Прорив вище цього рівня може призвести до наступного опору на рівні $3,37, що приблизно на 30% вище поточних цін. Якщо ціна впаде, то найближча підтримка знаходиться на рівні $1,65, з подальшою підтримкою на рівні $1,08, якщо падіння продовжиться.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) останнім часом зазнав помітних змін в ціні. За останній тиждень криптовалюта зросла на 9,13%, що дозволило їй опинитися в межах поточного торгового діапазону від $0,15 до $0,18. Це короткострокове зростання контрастує з його показниками за останній місяць, коли він зіткнувся зі значним падінням на 37,85%. Незважаючи на це щомісячне падіння, за останні шість місяців DOGE вражаюче зріс на 61,49%.

Аналізуючи технічні показники, прості ковзаючі середні за 10-денний та 100-денний періоди становлять $0,17, що вказує на фазу консолідації. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 43,08, що свідчить про те, що монета не є ні перекупленою, ні перепроданою. Осцилятор Stochastic показує 15,65, що може означати, що DOGE наближається до території перепроданості. Рівень ковзної середньої конвергенції та дивергенції (MACD) є негативним і становить -0,0009634, натякаючи на ведмежий імпульс.

Ключові цінові рівні, за якими слід стежити, включають найближчий опір на рівні $0,20 і підтримку на рівні $0,13. Прорив вище рівня опору $0,20 може сигналізувати про потенційне зростання і, можливо, підштовхнути ціну до другого рівня опору $0,24. І навпаки, падіння нижче рівня підтримки $0,13 може призвести до зниження до наступної підтримки на рівні $0,0886. Трейдери уважно стежать за цими рівнями, оскільки рух може становити відсоткові зміни від 11% до 13% від поточного цінового діапазону.

Висновок

У той час як XRP і DOGE залишаються цінними, XYZVerse (XYZ) пропонує унікальне поєднання спорту і мемів, готове до масового зростання в поточному бичачому бігу.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

Сайт

Джерело: Мінфін
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