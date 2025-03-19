SEC перегляне вимоги до зберігання криптоактивів та новий метод для відмивання крипти: що нового

SEC може скасувати пропозицію посилити вимоги до зберігання криптовалют

Виконуючий обовʼязки голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Марк Уеда зазначив, що через наявну у спільноті стурбованість щодо посилених вимог правила зберігання криптовалют відомство розглядає можливість його скасувати. Про це повідомляє The Block з посиланням на виступ Уеди на конференції Інституту інвестиційних компаній в Сан-Дієго.

Нагадаємо, що вищевказане правило, запропоноване в лютому 2023 року, вимагало від зареєстрованих інвестиційних радників зберігати криптовалюти у кваліфікованого кастодіана та дотримуватися певних вимог.

У тому числі перші зобовʼязані слідувати правилу, що вимагає зберігання активів у банках або брокерів-дилерів. Розширення цього правила на криптовалютну індустрію викликало хвилювання щодо обмеження додаткової кількості банків, готових співпрацювати з цим сектором.

«З огляду на таке занепокоєння, можуть виникнути значні труднощі з реалізацією початкової пропозиції. Тому я доручив співробітникам SEC тісно співпрацювати з криптовалютною робочою групою для розгляду можливих альтернатив», — наголосив Уеда.

Хакери відмивають криптовалюту, маскуючись під недосвідчених трейдерів

Зловмисники використовують новий метод для відмивання криптовалюти, маскуючи свої дії під помилки недосвідчених трейдерів. Про це повідомляє DL News з посиланням на експертів.

Хакери створюють свопи, вразливі до атак арбітражних ботів, яких самі ж і контролюють. Подібну тактику використовують, зокрема, хакери з Lazarus Group.

Ці угоди мають усі характеристики, які зазвичай асоціюються з відмиванням грошей, розповів дослідник у сфері безпеки блокчейн-компанії Hacken Єгор Рудиця.

Експерт виявив безліч транзакцій із гаманців, які, за його словами, викликали «серйозні підозри», оскільки вони проводили кошти через FixedFloat і ChangeNow — два криптоміксери, популярних серед відмивачів грошей.

Схема використовує стейблкоїни USDC і USDT за допомогою багатоетапного процесу.

Спочатку кілька гаманців вносять і знімають кошти через Aave. Після виведення активів із протоколу відмивачі додають «стабільні монети» в торговий пул на децентралізованій біржі Uniswap.

Зазвичай стейблкоїни торгуються приблизно за однією і тією ж ціною, оскільки вони прив’язані до вартості долара. Однак відмивачі налаштовують торгові пули на Uniswap таким чином, щоб їхній власний бот міг втручатися в угоди.

В одному із прикладів зловмисники обміняли $90 000 в USDC на $2300 в USDT — втративши $87 700. Хоча гаманець, який відправив транзакцію, зазнає збитків, втрачена сума компенсується прибутком від арбітражу, який отримує контрольоване відмивачами ПЗ.

Рудиця заявив, що він ідентифікував шість таких угод, проведених через один і той самий торгівельний пул всього протягом п’яти хвилин, що вказує на організовану діяльність.

Хакери застосовують й інші методи. Наприклад, використовують сендвіч-атаки, коли боти викуповують токени до великих угод, а потім продають їх із націнкою.

Ще одна схема — робота з низьколіквідними активами. В одному з випадків, зафіксованому експертами, адреса, пов’язана з Lazarus, використовувала WAFF і USDT. У результаті компанія Tether заблокувала пул Uniswap, пов’язаний із токеном.

Чанпен Чжао вважає власників біткоїна успішнішими за 99% учасників крипторинку

Колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance заявив, що ті, хто володіє біткоїном, є успішнішими за 99% учасників крипторинку.

Чжао відповів на допис трейдера під псевдонімом Emperor, який розповів про типи гравців в секторі криптовалют. Зокрема, він розділив їх наступним чином:

80% — це туристи, тобто люди, які приходять у сферу криптоактивів лише через новини або тимчасово, і не залишаються надовго;

10% — це трейдери, які слідують за популярними лідерами думок в X (раніше Twitter) і роблять необдумані торгові рішення, часто на основі чуток або хайпу;

5% — це люди, які прикидаються багатими, тобто вони показують вигляд успіху, але насправді не досягли значних результатів.

Чжао додав, що залишаються лише 5%, які залишаються активними у криптовалютній сфері. З цієї групи 4% займаються активною торгівлею або працюють над різними проєктами, однак, ймовірно, їхній прибуток не перевищить результативність інвестування в біткоїн.

«Маючи біткоїн, можна обігнати 99% учасників крипторинку та інших (ринків, — ред.), практично нічого не роблячи», — сказав колишній CEO Binance, додавши, що для того, щоб потрапити в останній 1%, потрібно докласти неабияких зусиль.

EOS змінить назву і запустить новий токен

Блокчейн EOS проведе ребрендинг і стане Vaulta у травні 2025 року. Зміна пов’язана з переходом до нової стратегії, зосередженої на створенні Web3-банкінгу.

Ребрендинг включає запуск нового токена і платформи для його обміну. Глава Vaulta Foundation Ів Ла Роуз розповів, що новий бренд знаменує собою розширення можливостей для доступу до фінансових послуг через інструменти Web3.

За його словами, технології блокчейну кардинально змінюють фінансову систему, і Vaulta стане важливим гравцем у цій трансформації.

У рамках переходу буде створено консалтингову раду Vaulta Banking Advisory Council, яка займеться інтеграцією Web3-рішень із традиційними фінансовими системами. До складу ради увійдуть експерти ринку, включно з представниками компаній Systemic Trust, Tetra та ATB Financial.

Один із членів ради, Александр Нельсон з ATB Financial, переконаний, що крок Vaulta стане важливим етапом у розвитку зв’язку між традиційним банкінгом і блокчейном.

Технологічна база Vaulta включатиме наявну інфраструктуру EOS: C+±архітектуру для смартконтрактів, децентралізовану RAM-базу даних і мультиланцюгову сумісність IBC. Партнерство з екосистемою exSat посилить інтеграцію біткоїна в децентралізовану фінансову модель.

Vaulta вже створила стратегічні альянси з Ceffu, Spirit Blockchain і Blockchain Insurance Inc. Надалі компанія має намір представити рішення в чотирьох галузях: управління капіталом, споживчі платежі, інвестиційні портфелі та страхування на блокчейні.

Технічні та партнерські деталі буде розкрито ближче до запуску ребрендингу, наміченого на кінець травня 2025 року.