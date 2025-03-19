Інвестори здійснили рекордне за всю історію спостережень скорочення своїх інвестицій в акції американських компаній. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на результати опитування, проведеного Bank of America.
Інвестори рекордними обсягами «скидують» акції американських компаній
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Різке падіння позицій в американських акціях
У березні позиції інвесторів в американських акціях скоротилися на 40 процентних пунктів: з надлишку в 17% у лютому до дефіциту у 23%.
Основними причинами такого різкого виходу інвесторів з американського ринку стали:
- Побоювання стагфляції: одночасного зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.
- Ескалація торговельної війни: загострення торговельних суперечок між США та іншими країнами.
- Зниження «винятковості США»: втрата США свого статусу унікального та найбільш привабливого ринку для інвестицій.
Зміна настроїв інвесторів стала наймасштабнішою з березня 2020 року, коли початок пандемії COVID-19 спровокував кризу на фінансових ринках.
Переорієнтація на європейські акції
Інтерес інвесторів до американських акцій знижується, і вони переорієнтовуються на європейський ринок. Інвестиції в акції компаній єврозони зросли на 27 процентних пунктів, що є найбільшим стрибком з 1999 року.
Технологічний сектор США втрачає привабливість: перехід до комунальних компаній та банків
Частка акцій технологічного сектору США в портфелях інвесторів скоротилася на 12%, досягнувши найнижчого рівня за останні два роки. Натомість інвестори збільшили свої вкладення в акції комунальних компаній та банків.
Згідно з опитуванням Bank of America, в якому взяв участь 171 респондент з активами на загальну суму 477 мільярдів доларів, більшість інвесторів поки що не очікує переходу ринку в затяжну фазу «ведмежого» ринку (тривалого періоду зниження цін).
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