Курс валют на 19 березня: євро та долар в банках додали по 5 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 5 копійок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,53−41,61, євро — 45,30−45,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,57−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,30−45,32 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore