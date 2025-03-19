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19 березня 2025, 10:45

Україна з початку повномасштабної війни втратила 20,5% своїх сільгоспземель

Україна з початку повномасштабної війни втратила 20,5% своїх сільгоспземель, що призвело до скорочення валового виробництва сільгоспродукції, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, пише «Інтерфакс-Україна».

Україна з початку повномасштабної війни втратила 20,5% своїх сільгоспземель, що призвело до скорочення валового виробництва сільгоспродукції, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, пише «Інтерфакс-Україна».► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиВтрата земель«Ми з вами розуміємо, що втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель за час війни.
Фото: ecoaction.org.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Втрата земель

«Ми з вами розуміємо, що втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель за час війни. Звісно, що це втрата суттєвих обсягів вирощеної продукції. Якщо порівняти, наприклад, 2021 рік, який був урожайний, успішний, ми виростили 106 млн тонн зернових і технічних сільгоспкультур. Минулий 2024 рік ми закінчили з показником 77 млн тонн», — сказав він.

Міністр привернув увагу, що частина територій України не підлягають сільгоспобробітку, тому що там ідуть військові дії, вони заміновані або окуповані. Виходом із ситуації, на думку Коваля, є інтенсифікація виробництва.

Він високо оцінив реалізовані 2024 року програми підтримки аграріїв, що працюють на прифронтових і фронтових територіях, що допомогло держбюджету отримати додаткові $1,5 млрд.

«Це декілька тисяч сміливих господарств, які отримали допомогу від уряду за те, що вони засіяли землю прифронтових територій. Таких програм є декілька. Ми намагаємося допомогти кожному, хто тримає в руках сьогодні аграрний фронт. Він дуже важливий», — зазначив міністр і нагадав, що від української агропродукції залежать 400 млн населення в світі.

Коваль також наголосив, що на 2025 рік уряд передбачив у госбюджеті на потреби гуманітарного розмінування 1 млрд грн. Ці кошти поступають безпосередньо фермерам на розмінування сільгоспугідь. У планах уряду на поточний рік розмінувати мінімум 65 тис. га сільгоспземель.

За його інформацією, наразі в Україні потенційно заміновано 2 млн га, із яких обстежено і розміновано близько 500 тис. га.

«Це рубіж, який ми маємо далі перейти і чим більше розміновувати. Ідеться не про десятки років. У нас їх немає. Нам потрібно за короткий термін повернути українську землю в роботу», — резюмував міністр агрополітики.

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Джерело: Мінфін
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