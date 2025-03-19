Видатки загального фонду держбюджету у лютому становили 324,1 млрд грн (інфографіка)

За січень — лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у лютому було витрачено 324,1 млрд гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Куди спрямували кошти

У структурі видатків найбільше спрямовано:

— 229,4 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у лютому — 119,4 млрд грн) або 42,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — лютий 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 49,5 млрд грн, або на 27,5%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 176,5 млрд гривень (у лютому — 91,8 млрд грн);

— 70,2 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у лютому — 60,9 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. У тому числі:

39,1 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

22,3 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

— 108,3 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому — 49,8 млрд грн) або 20,1% від загального обсягу видатків, що на 18,8 млрд грн або на 21% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

35,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

16,6 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

9,8 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

— 47,5 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому — 43,1 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

42 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

3,4 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

— 47,2 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у лютому — 32,7 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 11,6 млрд грн, або на 32,7%);

— 25,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у лютому — 12,7 млрд грн) або 4,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 1,5 млрд грн, або на 6,3%).