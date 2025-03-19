Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 898 070 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 березня 2025, 8:21
Втрати ворога за 18 березня: 1 060 російських окупантів, 12 танків та 100 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 898070 (+1060) осіб,
- танків — 10364 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 21523 (+14) од,
- артилерійських систем — 24704 (+64) од,
- РСЗВ — 1320 (+1) од,
- засоби ППО — 1107 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів - 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29716 (+100),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41003 (+111) од,
- спеціальна техніка — 3780 (+0)
Джерело: Мінфін
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