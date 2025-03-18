Курс валют на вечір 18 березня: євро на міжбанку подешевшало

До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 18 березня Закриття 18 березня Зміни долар 41,55/41,58 41,57/41,60 2/2 євро 45,44/45,45 45,37/45,39 7/6

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,70 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,55−41,62, євро — 45,40−45,55 грн.

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