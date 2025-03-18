До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 18 березня: євро на міжбанку подешевшало
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 18 березня
|
Закриття 18 березня
|
Зміни
|
41,55/41,58
|
41,57/41,60
|
2/2
|
45,44/45,45
|
45,37/45,39
|
7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,70 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,62, євро — 45,40−45,55 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі