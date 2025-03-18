Благодійні організації торік сплатили до бюджету майже 2 мільярди

У 2024 році 3 886 благодійних організацій перерахували до державного та місцевих бюджетів 1,9 млрд грн у вигляді різних податків і зборів. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Рейтинг за сумами сплачених коштів очолили Київ, Львівщина та Харківщина, зокрема:

Київ — 1 190 платників спрямували 854,2 млн грн до бюджету.

Львівська область — 336 платників сплатили 167 млн грн.

Харківська область — 220 платників перерахували 145,2 млн грн.

Що у цьому році

У січні - лютому 2025 року 2 709 підприємств — благодійних організацій сплатили до бюджету 395,3 млн грн.

У сплаті за два місяці зберігають лідерство ті самі регіони, що і торік:

Київ — 177,8 млн грн (997 платників),

Львівська область — 33,6 млн грн (216 платників),

Харківська область — 30,8 млн грн (161 платник).

Податківці зазначають, що хоча благодійні організації звільнені від сплати податку на прибуток, залежно від особливостей діяльності сплачують інші податки і збори.