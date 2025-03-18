У 2024 році 3 886 благодійних організацій перерахували до державного та місцевих бюджетів 1,9 млрд грн у вигляді різних податків і зборів. Про це повідомляє Державна податкова служба.
18 березня 2025, 15:34
Благодійні організації торік сплатили до бюджету майже 2 мільярди
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Рейтинг за сумами сплачених коштів очолили Київ, Львівщина та Харківщина, зокрема:
- Київ — 1 190 платників спрямували 854,2 млн грн до бюджету.
- Львівська область — 336 платників сплатили 167 млн грн.
- Харківська область — 220 платників перерахували 145,2 млн грн.
Що у цьому році
У січні - лютому 2025 року 2 709 підприємств — благодійних організацій сплатили до бюджету 395,3 млн грн.
У сплаті за два місяці зберігають лідерство ті самі регіони, що і торік:
- Київ — 177,8 млн грн (997 платників),
- Львівська область — 33,6 млн грн (216 платників),
- Харківська область — 30,8 млн грн (161 платник).
Податківці зазначають, що хоча благодійні організації звільнені від сплати податку на прибуток, залежно від особливостей діяльності сплачують інші податки і збори.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі