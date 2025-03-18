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18 березня 2025, 14:58

У Києві наземний громадський транспорт більше не зупинятиметься під час повітряних тривог

З 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля найближчого укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 18 березня, Рада оборони міста Києва. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

З 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля найближчого укриття, продовжуватиме рух за маршрутом.
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

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Так, у разі повітряної тривоги транспортні засоби КП «Київпастранс» та приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху транспорту, у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам надаватимуть необхідну допомогу.

Водій наземного пасажирського транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.

Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

У роботі метро нічого не змінюється

Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі, що і раніше. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alex SH
Alex SH
18 березня 2025, 18:00
#
Мудре рішення. На нього знадобилося лише трохи більше трьох років.
Так, дивишся, через 3−5 років ще й Метро та Ашан перестануть зачинятися під час тривоги та виганяти покупців! Як потужно розум починає перемагати!
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