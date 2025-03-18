Найбільш експортованим товаром за січень-лютий 2025 року стала кукурудза, частка якої в експорті сільгосппродукції становила 26,5% і 16% від експорту України загалом. Про це повідомляє Державна митна служба.
18 березня 2025, 15:16
Кукурудза стала найбільш експортованим товаром України з початку року
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
З початку року з України вивезли 4,7 млн тонн кукурудзи, вартістю $982 млн.
Найбільше експортували до:
- Іспанії — 933 тис. тонн,
- Італії — 725 тис. тонн,
- Туреччини — 639 тис. тонн,
- Єгипту — 593 тис. тонн,
- Нідерландів — 514 тис. тонн.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі