Кукурудза стала найбільш експортованим товаром України з початку року

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З початку року з України вивезли 4,7 млн тонн кукурудзи, вартістю $982 млн.

Найбільше експортували до:

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