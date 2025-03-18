Xiaomi збільшила дохід майже на 50% у четвертому кварталі

Китайський технологічний гігант Xiaomi повідомив про значне зростання доходу в четвертому кварталі 2024 року — на 48,8%, до 109 мільярдів юанів (15,09 мільярда доларів США). Цей показник перевищив очікування аналітиків. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зростання чистого прибутку та успіхи на ринку електромобілів

Скоригований чистий прибуток компанії також продемонстрував суттєве зростання — на 69,4%, досягнувши 8,32 мільярда юанів.

Xiaomi також підвищила прогноз щодо поставок електромобілів на 2025 рік до 350 000 одиниць. У 2024 році компанія вже поставила понад 135 000 електромобілів моделі SU7 (седан), що принесло їй 32,1 мільярда юанів доходу в цьому сегменті. Проте, збитки, пов'язані з новими ініціативами, зокрема з виходом на ринок електромобілів, зросли до 6,2 мільярда юанів.

Зростання акцій Xiaomi на тлі позитивних новин

Напередодні публікації фінансової звітності акції Xiaomi зросли на 3,3%. Загалом, за рік ринкова вартість компанії збільшилася на 284%.

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