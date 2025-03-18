Ринок срібла відчуває стрес на тлі торгових війн

Світовий ринок срібла зазнає стресу, оскільки побоювання з приводу торгових воєн турбують інвесторів, пише Bloomberg. Ключові індикатори сигналізують про тривожні тенденції, мільйони унцій переміщуються між торговими хабами, й у перспективі можливі місяці перебоїв.

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Ситуація на ринку

Різке зростання ставок запозичення дорогоцінного металу стало останнім тривожним сигналом в умовах наростаючого занепокоєння щодо впливу тарифів Трампа. Це спровокувало потік постачання срібла до США, щоб отримати вигоду з преміальних цін у Нью-Йорку, що, можливо, викликає дефіцит у Лондоні.

Дорогоцінні метали — як золото, так і срібло — зазнали значних коливань цього року, коли Трамп кинув виклик глобальному торговому порядку. Це збільшило попит на безпечні активи, а також призвело до рідкісних спотворень цін між ключовими ринками. Спотове срібло цього року подорожчало приблизно на 17%, ставши одним із найвищих прибуткових сировинних товарів, а ф'ючерси в Нью-Йорку показали ще більш вражаючі результати.

Фізично побоювання з приводу тарифів — особливо проти Канади та Мексики, а також ширші взаємні обмеження, які можуть набути чинності наступного місяця — залучили величезні обсяги як золота, так і срібла з Лондона до американських сховищ. Однак, враховуючи їхню відносну вартість і щільність, золото, як правило, перевозиться авіатранспортом, тоді як срібло робить набагато більш тривалі «рейси», зазвичай морем.

Деталі

Ставки лізингу — вартість запозичення металу, зазвичай на короткий період — значно зросли. Ставки на один місяць по сріблу перевищили 6% цього місяця після значного сплеску в лютому. Це частково відображає побоювання щодо запасів, що швидко вичерпуються в столиці Великобританії, залишки яких минулого місяця досягли рекордно низького рівня. Крім того, не всі запаси, що залишилися, доступні, оскільки вони прив'язані до біржових продуктів.

Біржові показники США відображають турбулентність. Запаси срібла на Comex зросли до найвищого рівня за всю історію спостережень, починаючи з 1992 року, після рекордного зростання на 40% цього кварталу. Хоча Нью-Йорк, як і раніше, приваблює метал, є побоювання, що потоки можуть розвернутися у зворотний бік, якщо у сховищах Лондона виникне дефіцит срібла.

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