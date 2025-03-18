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18 березня 2025, 12:20

Найбільший конкурент Dogecoin з ціною $0,003 може зрости до $5 — інсайдер прогнозує

Нова цифрова валюта, яка зараз оцінюється в частки цента, може бути готова до значного зростання. Експерти припускають, що вона може піднятися до $5, що становить потенційний приріст. Інсайдер розкрив несподіваний графік цього можливого сплеску. Такий розвиток подій може кинути виклик позиціям Dogecoin і пропонує захоплюючу перспективу для інвесторів.

Нова цифрова валюта, яка зараз оцінюється в частки цента, може бути готова до значного зростання.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проект, який ви не можете дозволити собі пропустити!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-перепустка до спортивної революції, заснованої на мемах. Подумайте про це як про MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

Але кожній революції потрібен герой — хтось, хто готовий боротися з труднощами і підняти токен $XYZ на вершину.

Цей герой — XYZepe, боєць у масці, справжній віруючий, невпинний власник $XYZ, місія якого — вивести XYZVerse на перше місце на CoinMarketCap. Він доводить, що аутсайдери можуть досягти успіху.

З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле, екосистема XYZVerse буде продовжувати розширюватися — і ваші винагороди будуть зашкалювати!

А ось і кульмінаційний момент ролика: XYZVerse було офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал на мем-монетній арені.

Попередній продаж XYZ — це ваш шанс встигнути до вибуху першого кварталу!

Мем-монети є беззаперечними чемпіонами криптовалютного світу, і XYZ має намір розгромити конкурентів. Наразі ціна $XYZ становить $0,003333, але вона залишається недооціненою криптовалютою, яка може зрости до $0,1 на фінальній стадії попереднього продажу.

Але перемога не приходить за одну ніч — вона вимагає відданості, стратегії і бійця, готового пройти всю дистанцію. XYZepe знає, що на нього чекає, але з підтримкою спільноти він піднімає $XYZ до легендарного статусу.

З майбутнім лістингом на основних платформах CEX і DEX, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже знаходиться попереду гри. Перевага першопрохідця є ключовим фактором тут — встигніть до того, як натовп штурмує поле, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

XYZepe бореться за славу — чи будете ви з ним?

Dogecoin: від інтернет-жарту до криптовалюти-суперника

Dogecoin з'явився у 2013 році як жарт, використовуючи мем про собаку Шиба Іну в якості логотипу. На відміну від біткоїна, який є дефіцитним, догекоїн є надлишковим, не має максимального запасу і випускає 10 000 нових монет щохвилини. Спочатку він розглядався як «мемокоїн», але у 2021 році його вартість стрімко зросла, сягнувши понад 50 мільярдів доларів США. Цьому зростанню сприяв галас у соціальних мережах, особливо від Ілона Маска. Створений Біллі Маркусом і Джексоном Палмером заради розваги, він швидко набув популярності. Це демонструє силу спільнот і соціальних мереж на фінансових ринках.

Зараз багато хто задається питанням про майбутнє Dogecoin. Його технологія проста і добре підходить для невеликих транзакцій. На відміну від інших монет, вона не має на меті революціонізувати фінанси за допомогою нових функцій. Натомість, вона покладається на свій кумедний імідж і сильну спільноту. На сучасному ринку дехто бачить в Dogecoin простий шлях до криптовалюти. Інші ставляться до нього з обережністю, оскільки його необмежена пропозиція може утримувати ціни на низькому рівні. У порівнянні з біткоїном та ефіріумом, догекоіну бракує передових технологій. Але його популярність і підтримка знаменитостей тримають його в центрі уваги. Чи є він привабливим зараз, залежить від того, як ви оцінюєте його потенціал і ринкові тенденції.

Висновок

Такі монети, як DOGE, є багатообіцяючими, але XYZVerse (XYZ) прагне перевершити їх, об'єднавши спортивних фанатів і націлившись на зростання за допомогою свого унікального мемекоіна.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

Сайт

Джерело: Мінфін
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