У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці додав 5 копійок, а у продажу 10 копійок. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 24 копійки.
18 березня 2025, 10:32
Курс валют на 18 березня: євро в банках підскочило на 24 копійки, долар на 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 44,95 грн, а продають за 45,69 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 45,30−45,53 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,55−41,58 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,44−45,45 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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