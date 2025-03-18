Індонезійський фондовий індекс впав максимально з 2011 року, торги призупинялися

Ринок акцій Індонезії різко знижується у вівторок, падіння фондового індексу Jakarta Composite є максимальним з 2011 року.

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Що відомо

Торги на Індонезійській фондовій біржі було припинено на 30 хвилин після того, як зниження Jakarta Composite досягло 5%. Це було перше зупинення торгів на біржі з часів пандемії COVID-19.

Фондовий індекс продовжив падіння після відновлення торгів, його обвал досяг 7,1%, ставши максимальним з вересня 2011 року, пише Bloomberg. Ціна паперів оператора індонезійського дата-центрів PT DCI Indonesia впала на 20%.

Якщо зниження Jakarta Composite досягне 10%, торги знову будуть призупинені.

Побоювання інвесторів щодо перспектив економіки країни зростають після нещодавніх вказівок її президента Прабово Субіанто про перерозподіл бюджетних ресурсів на пріоритетні для нього проєкти, зазначає агентство.

Країна зіткнулася рідкісним для неї дефіцитом бюджету на початку року при більш ніж 20% зниження бюджетних доходів.

Увага трейдерів спрямована на засідання Банку Індонезії щодо ставки, яке пройде в середу.

Інвестори вважають, що ЦБ країни може вдатися до інтервенцій, щоб підтримати нацвалюту та стимулювати економічне зростання.

Курс долара у парі з індонезійською рупією у вівторок додає 0,7%.