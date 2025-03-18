Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 897 010 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 березня 2025, 8:15
Втрати ворога за 17 березня: 1 560 російських окупантів, 8 танків та 149 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 897010 (+1560) осіб,
- танків — 10352 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 21509 (+20) од,
- артилерійських систем — 24640 (+42) од,
- РСЗВ — 1319 (+1) од,
- засоби ППО — 1107 (+3) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29616 (+149),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40892 (+107) од,
- спеціальна техніка — 3780 (+2)
Джерело: Мінфін
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