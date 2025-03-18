Податкова назвала лідерів у галузях економіки зі сплати податків до держбюджету

За січень — лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту транспортних засобів. Про це йдеться в повідомленні Податкової служби.

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Хто найбільше сплатив податків

Серед суб'єктів господарювання найбільше податків сплатили у таких галузях економіки:

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 19,3 %;

«Переробна промисловість» — 17,6 %;

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» — 13,1 %;

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» — 6,2 %.

Зростання податкових надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні — лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

«Переробна промисловість» — зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 34,7 %, або +13,8 млрд гривень;

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» — зростання на 36,2 %, або +9,7 млрд гривень;

«Професійна, наукова та технічна діяльність» — зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд гривень.