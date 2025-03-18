За січень — лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту транспортних засобів. Про це йдеться в повідомленні Податкової служби.
18 березня 2025, 9:16
Податкова назвала лідерів у галузях економіки зі сплати податків до держбюджету
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Хто найбільше сплатив податків
Серед суб'єктів господарювання найбільше податків сплатили у таких галузях економіки:
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 19,3 %;
- «Переробна промисловість» — 17,6 %;
- «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» — 13,1 %;
- «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» — 6,2 %.
Зростання податкових надходжень
Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні — лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:
- «Переробна промисловість» — зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн;
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 34,7 %, або +13,8 млрд гривень;
- «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» — зростання на 36,2 %, або +9,7 млрд гривень;
- «Професійна, наукова та технічна діяльність» — зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд гривень.
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Джерело: Мінфін
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