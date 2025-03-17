PepsiCo розширює лінію здорових напоїв: купують бренд Poppi за майже $2 мільярди

Компанія PepsiCo оголосила про придбання бренду пребіотичної газованої води Poppi. Сума угоди становить 1,95 мільярда доларів США. Про це повідомляє агентство Reuters. Після оголошення про угоду акції компанії PepsiCo на початку торгів зросли на 1,5%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Посилення позицій на ринку здорового харчування

Цим придбанням PepsiCo прагне зміцнити свої позиції на ринку напоїв, що позиціонуються як корисні для здоров'я. Це відбувається на тлі зниження попиту на традиційні солодкі газовані напої та снеки.

Стрімке зростання популярності пребіотичних газованих вод

У США спостерігається бум популярності пребіотичних газованих вод, що пов'язано зі зростаючим інтересом споживачів до продуктів, які позитивно впливають на мікрофлору кишківника. За даними BNP Paribas, за 12 тижнів, що закінчилися 22 лютого, роздрібні продажі напоїв Poppi зросли на 122% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Склад та особливості напоїв Poppi

Poppi виробляє газовані напої на основі пребіотиків, натурального фруктового соку та яблучного оцту. Вміст цукру в напоях Poppi не перевищує п'яти грамів на порцію.