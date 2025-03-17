Курс валют на вечір 17 березня: євро зріс на міжбанку на 36 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 36 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 17 березня Закриття 17 березня Зміни долар 41,38/41,44 41,55/41,58 17/14 євро 45,00/45,06 45,36/45,38 36/32

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,45 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,50−41,62, євро — 45,23−45,45 грн.

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