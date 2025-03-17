До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 36 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 17 березня: євро зріс на міжбанку на 36 копійок
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Відкриття 17 березня
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Закриття 17 березня
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Зміни
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41,38/41,44
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41,55/41,58
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17/14
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45,00/45,06
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45,36/45,38
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36/32
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,62, євро — 45,23−45,45 грн.
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