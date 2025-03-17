Німеччина виділить Україні додаткові 3 млрд євро допомоги у 2025 році

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Що відомо про допомогу

За словами Бербок, загалом Німеччина виділить Україні у 2025 році сім мільярдів євро допомоги.

«Важливо також, що на додаток до інвестицій у безпеку та інфраструктуру, передбачених основним законом, ми нарешті виділяємо ще 3 млрд євро на підтримку України у 2025 році. Це означає, що Німеччина продовжить надавати Україні сім 7 млрд євро, як і торік», — заявила міністр перед засіданням ради із закордонних справ у Брюсселі.

Також Бербок зазначила, що депутати планують внести поправку до конституції Німеччини у вівторок, 18 березня. Це дозволить істотно збільшити державний борг ФРН для фінансування оборони і «забезпечить більшу підтримку Україні».

«Наша мета — сильна і суверенна Україна. Важливо не тільки зміцнити наш оборонний потенціал, а й ухвалити швидке й амбітне рішення на рівні лідерів та урядів ЄС про надання військової підтримки», — підкреслила Бербок.