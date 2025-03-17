Україні потрібні будуть 4,5 мільйона працівників, щоб подвоїти ВВП — міністр

Для післявоєнного подвоєння ВВП Україні потрібно залучити додатково 4,5 мільйони працівників. Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю BBC Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Він нагадав, що практично з перших років незалежності Україна почала втрачати населення. Військових загроз не існувало, а причини зміни місця проживання були виключно соціально-економічними. Після початку широкомасштабного вторгнення — на кінець 2024 року — в Україні на підконтрольній території залишилося не більше 32 мільйонів людей.

Він наголосив, що за такої тенденції уже зараз необхідно думати про залучення додатково 4,5 мільйони працівників для подвоєння ВВП України після завершення війни. Вирішенню цього завдання має сприяти стратегія національної єдності.

«Вона полягає в тому, щоб створити умови для зміцнення суспільної інтеграції, української ідентичності та залученості в українське суспільство — як в Україні, так і за кордоном. Вона фактично закладає основи та підкріплює ті дії і програми, які реалізує Міністерство національної єдності України», — підкреслив Чернишов.