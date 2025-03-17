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17 березня 2025, 17:48

Україні потрібні будуть 4,5 мільйона працівників, щоб подвоїти ВВП — міністр

Для післявоєнного подвоєння ВВП Україні потрібно залучити додатково 4,5 мільйони працівників. Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю BBC Україна.

Для післявоєнного подвоєння ВВП Україні потрібно залучити додатково 4,5 мільйони працівників.

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Він нагадав, що практично з перших років незалежності Україна почала втрачати населення. Військових загроз не існувало, а причини зміни місця проживання були виключно соціально-економічними. Після початку широкомасштабного вторгнення — на кінець 2024 року — в Україні на підконтрольній території залишилося не більше 32 мільйонів людей.

Він наголосив, що за такої тенденції уже зараз необхідно думати про залучення додатково 4,5 мільйони працівників для подвоєння ВВП України після завершення війни. Вирішенню цього завдання має сприяти стратегія національної єдності.

«Вона полягає в тому, щоб створити умови для зміцнення суспільної інтеграції, української ідентичності та залученості в українське суспільство — як в Україні, так і за кордоном. Вона фактично закладає основи та підкріплює ті дії і програми, які реалізує Міністерство національної єдності України», — підкреслив Чернишов.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+84
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 березня 2025, 17:55
#
Вельмишановний Пане Міністре! Згоден з кожним потужним звуком у кожному вашому потужному слові! Вважаю, що крім потужного зміцнення суспільної інтеграції, української ідентичності та залученості в українське суспільство нам треба працювати над потужною когерентною патріотичною диференціацією та потужною індеферентною соматично-кліматичною макроінтеграцією кожного українця в потужну українську стохастичну державницьку дійсність.
Зрозуміло, що все це під Вашим потужним керівництвом та під геніальним і дуже потужним керівництвом нашого незламного і дуже потужного пана Президента, який на мою думку є великим і дуже потужним вченим та заслуговує на Нобелівську премію за видатний і дуже потужний вклад у потужний розвиток всесвітнього нонсенсу.
+
+47
financialGenius
financialGenius
17 березня 2025, 18:37
#
Я про это писал как только война началась , что будет кризис рабочей силы и демографический кризис , но до них дошло только сейчас … при том что никаких шагов на преодоление этого кризиса со стороны государства не делается … посмотрим через годика два что будет и как будете стимулировать возвращать людей с детьми, которые уже другой язык будут лучше знать чем родной … Вы думаете люди не видят как тцк избирают и убивают людей у себя ? Или что в целом в стране происходит с бизнесом , налоги, отжим, под прикрытием войны творите что хотите …
+
+2
vPrirech
vPrirech
17 березня 2025, 19:06
#
Не знаю чи є центр життєвих інтересів в Україні, у тих людей які при владі… гадаю що ні від слова зовсім. Його вже точно немає у людей діти яких пішли у дідсадки, школи і ВУЗи. Ще не знаю таких хто би обрав повернення до України щоб віддати свою дитину до постсовкового учбового закладу і лишити її перспектив, європейської освіти та вивчення іноземної мови у «природньому середовищі».
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0
Aleksandr09
Aleksandr09
17 березня 2025, 20:28
#
Я дико извиняюсь, но из текста «миньЄстра» не совсем понятно, у них сложности с 4,5 млн работников или дефицит« идентичности»?
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