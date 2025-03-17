Грошова база зросла. У лютому вона збільшилася на 3,4%

У лютому грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, збільшилася на 3,4% до 1 042,176 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

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З початку року грошова база зменшилася на 0,9% із 1 052,113 млрд гривень.

Грошова маса у лютому збільшилася на 0,5% до 3 426,135 млрд гривень, а з початку року вона зменшилася на 1,8% з 3 488,377 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у лютому збільшився на 0,3% до 739,491 млрд гривень, за початку року він скоротився на 2,7% з 759,753 млрд гривень.