Нацбанк оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ. Це зроблено з метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України та розширення переліку видів діяльності, які платіжні установи мають право поєднувати з діяльністю з надання фінансових платіжних послуг, йдеться у повідомленні регулятора.
17 березня 2025, 16:09
НБУ оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ
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Зміни стосуються:
- розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи / юридичної особи, пов’язаних із дотриманням вимог законодавства України та публічного порядку з метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України;
- встановлення обов’язку надавача фінансових послуг провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників істотної участі щодо їх відповідності вимогам стосовно ділової репутації, визначеним у Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, з урахуванням внесених змін щодо ознак небездоганної ділової репутації;
- надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг;
- уточнення розподілу повноважень комітетів Національного банку;
- удосконалення інших авторизаційних вимог.
Постанова набирає чинності з 18 березня 2025 року.
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Джерело: Мінфін
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