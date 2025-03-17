Акції квантових компаній зростають напередодні заходу NVIDIA

Акції компаній, які працюють у сфері квантових обчислень, показали значне зростання у понеділок. Лідером стала Quantum Computing Inc (NASDAQ: QUBT), чиї акції зросли на 24%, за нею пішли Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) та IONQ Inc (NYSE: IONQ) з більш скромним зростанням у 40%. Цей підйом продовжив нещодавню висхідну динаміку цих акцій. Про це пише investing.com.

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Що відомо

Причиною зростання понеділка стало очікування першого Quantum Day від NVIDIA, запланованого на 20 березня. На заході зберуться провідні представники світової спільноти квантових обчислень, включаючи генеральних директорів та лідерів галузі, для участі в панельній дискусії з 10:00 до 12:00 за тихоокеанським часом. Дискусія транслюватиметься у прямому ефірі та буде доступна у записі, висвітлюючи поточний стан та перспективи квантових обчислень.

У панельній дискусії візьмуть участь піонери квантових обчислень, такі як Алан Баратц з D-Wave та Пітер Чапман з IonQ, серед інших. Крім панельної дискусії, Quantum Day включатиме технічні сесії з партнерами та дослідниками NVIDIA.

Більш того, очікується, що конференція GTC 2025, що проводиться NVIDIA з 17 по 21 березня у Сан-Хосе, Каліфорнія, приверне значну увагу. Засновник та генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг виступить з основною доповіддю у вівторок, 18 березня, о 10:00 за тихоокеанським часом, приділяючи особливу увагу технологіям штучного інтелекту та прискорених обчислень. Виступ транслюватиметься у прямому ефірі, а 19 березня о 8:30 за тихоокеанським часом NVIDIA проведе вебкаст з відповідями на запитання інвесторів.

Деталі

Інтерес інвесторів до акцій квантових обчислень, ймовірно, підкріплюється очікуванням важливих заяв та інформації на цих заходах, які можуть вплинути на напрямок розвитку та зростання галузі. Оскільки компанії та інвестори дивляться в майбутнє обчислювальних технологій, такі події, як Quantum Day від NVIDIA, є важливими індикаторами галузевих тенденцій і технологічних досягнень.