Прибутковість 40-річних держоблігацій Японії піднялася до рекорду

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Торги

На торгах у понеділок показник на короткий час збільшувався до 3%, що є найвищим рівнем з моменту першого розміщення 40-річних японських держбондів у 2007 році.

Прибутковість 30-річних держоблігацій досягла 2,63%, що стало рекордом із 2006 року.

Зростання прибутковості підтримує очікування, що Банк Японії може незабаром продовжити посилення грошово-кредитної політики, тоді як уряд може збільшити держвитрати перед літніми виборами.

«Попит на облігації слабкий щодо пропозиції, і є побоювання щодо майбутнього аукціону 40-річних бондів», — зазначив старший фондовий керуючий Resona Asset Management Такасі Фудзівара.

Аукціон відбудеться 27 березня.

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