Фармацевтичний гігант AstraZeneca, що має шведсько-британське коріння, оголосив про укладення угоди щодо придбання біотехнологічної компанії EsoBiotec. Сума угоди може сягнути 1 мільярда доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби AstraZeneca.
AstraZeneca інвестує до $1 мільярда в революційну клітинну терапію, купуючи EsoBiotec
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Стратегічне придбання для посилення позицій в онкології
AstraZeneca активно розвиває напрямок клітинної терапії, особливо в галузі лікування онкологічних захворювань. Компанія інвестує як у власні розробки, так і в стратегічні придбання перспективних технологій.
Інноваційна технологія EsoBiotec: генетична модифікація імунних клітин in vivo
Як зазначили в AstraZeneca, EsoBiotec розробила унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати генетичну модифікацію імунних клітин безпосередньо в організмі пацієнта (in vivo). Це відкриває шлях до створення революційних методів клітинної терапії, що займають лічені хвилини.
Переваги: внутрішньовенне введення та відсутність необхідності виснаження імунної системи
Такий підхід дозволяє проводити клітинну терапію за допомогою простої внутрішньовенної ін'єкції, без необхідності попереднього виснаження імунної системи пацієнта, додали в AstraZeneca.
Фінансові умови угоди: до $1 мільярда з поетапною оплатою
AstraZeneca придбає 100% акцій EsoBiotec. Загальна сума угоди може досягти 1 мільярда доларів (без урахування готівкових коштів та боргових зобов'язань).
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