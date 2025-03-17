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17 березня 2025, 14:33

AstraZeneca інвестує до $1 мільярда в революційну клітинну терапію, купуючи EsoBiotec

Фармацевтичний гігант AstraZeneca, що має шведсько-британське коріння, оголосив про укладення угоди щодо придбання біотехнологічної компанії EsoBiotec. Сума угоди може сягнути 1 мільярда доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби AstraZeneca.

Фармацевтичний гігант AstraZeneca, що має шведсько-британське коріння, оголосив про укладення угоди щодо придбання біотехнологічної компанії EsoBiotec.

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Стратегічне придбання для посилення позицій в онкології

AstraZeneca активно розвиває напрямок клітинної терапії, особливо в галузі лікування онкологічних захворювань. Компанія інвестує як у власні розробки, так і в стратегічні придбання перспективних технологій.

Інноваційна технологія EsoBiotec: генетична модифікація імунних клітин in vivo

Як зазначили в AstraZeneca, EsoBiotec розробила унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати генетичну модифікацію імунних клітин безпосередньо в організмі пацієнта (in vivo). Це відкриває шлях до створення революційних методів клітинної терапії, що займають лічені хвилини.

Переваги: внутрішньовенне введення та відсутність необхідності виснаження імунної системи

Такий підхід дозволяє проводити клітинну терапію за допомогою простої внутрішньовенної ін'єкції, без необхідності попереднього виснаження імунної системи пацієнта, додали в AstraZeneca.

Фінансові умови угоди: до $1 мільярда з поетапною оплатою

AstraZeneca придбає 100% акцій EsoBiotec. Загальна сума угоди може досягти 1 мільярда доларів (без урахування готівкових коштів та боргових зобов'язань).

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Джерело: Мінфін
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