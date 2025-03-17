Berkshire збільшила пакети акцій п'яти найбільших торгових будинків Японії

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Як змінився портфель акцій

Частка інвестфірми в Mitsui & Co. зросла до 9,82% з 8,09%, у Mitsubishi Corp. — до 9,67% з 8,31%, у Sumitomo Corp. — До 9,29% з 8,23%, в Itochu — до 8,53% з 7,47%, у Marubeni — до 9,3% з 8,3%, йдеться в повідомленні Berkshire, направленому до Міністерства фінансів Японії.

Інвестфірма в 2020 році придбала по 5%-й частці в кожному з п'яти торгових будинків. На той момент ринкова вартість цих активів перевищувала $6 млрд. Згодом Berkshire збільшувала частки в японських компаніях.

Наприкінці лютого Баффет у листі акціонерам Berkshire заявляв про намір наростити пакети акцій японських будинків та утримувати ці частки протягом «багатьох десятиліть».

Він повідомив, що домовився з п'ятьма торговими будинками про пом'якшення стелі, яка обмежувала інвестиції Berkshire у них 10%.

Торгові будинки займаються імпортом корисних копалин, електроенергії та продуктів харчування, а також експортують готову продукцію з Японії. Крім того, вони володіють різними компаніями — від роздрібних магазинів та ферм з розведення лосося до інфраструктурних та технологічних стартапів.

У портфелі кожного торгового дому сотні компаній, деякі мають понад 1 тисячу.