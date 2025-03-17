Загроза національній безпеці змушує Швецію та Норвегію переглянути відмову від готівки

Швеція, яка вважається однією з найбільш безготівкових країн світу, переглядає свою стратегію щодо повного переходу на цифрові платежі. Причиною стали зростаючі загрози національній безпеці. За даними останнього звіту Шведського центрального банку, лише 10% покупок у країні здійснюються готівкою, тоді як більшість платежів проводяться за допомогою банківських карток або мобільного додатку Swish. Про це повідомляє The Guardian.

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Війна в Україні та гібридні атаки: нові ризики безготівкового суспільства

На тлі російсько-української війни, політичної нестабільності в США та побоювань щодо можливих гібридних атак з боку росії, повна відмова від готівки розглядається як потенційна загроза. Міністерство оборони Швеції навіть розіслало всім домогосподарствам країни брошуру під назвою «Якщо настане криза чи війна». У брошурі громадянам рекомендується регулярно користуватися готівкою та мати тижневий запас готівкових коштів різного номіналу для «підвищення готовності» до надзвичайних ситуацій.

Норвегія: штрафи за відмову від готівки та рекомендації щодо запасів

Схожі тенденції спостерігаються і в Норвегії. Минулого року в країні було ухвалено закон, який передбачає штрафи для роздрібних торговців за відмову приймати готівку. Уряд Норвегії також рекомендує громадянам мати при собі певну суму готівкових коштів, оскільки цифрові платіжні системи вразливі до кібератак.

Готівка як резервний варіант: позиція колишнього міністра

Колишній міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Мель чітко окреслила проблему: «Якщо ніхто не розраховується готівкою і ніхто її не приймає, то готівка перестає бути реальним резервним варіантом на випадок кризи».

Безпека та доступність платежів — пріоритет для центробанків

Експерти зазначають, що центральні банки Швеції та Норвегії дійшли висновку, що безпека та доступність платіжних засобів є не менш важливими, ніж їхня ефективність. Таким чином, дві країни, які були лідерами у впровадженні безготівкових розрахунків, все ще розглядають паперові гроші як необхідний резервний інструмент на випадок кризових ситуацій.