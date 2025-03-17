Курс валют на 17 березня: долар в банках подешевшав

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 45,10−45,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,38−41,44 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,00−45,06 грн/євро.

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