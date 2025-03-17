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17 березня 2025, 12:11

Міністр фінансів США допустив спад економіки під час президентства Трампа

Немає «жодних гарантій», що в Сполучених Штатах не буде рецесії під час президентства Дональда Трампа. Хоча коригування може мати місце. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Reuters.

Немає «жодних гарантій», що в Сполучених Штатах не буде рецесії під час президентства Дональда Трампа.

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Що відомо

Однак Бессент, виступаючи в програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC, виключив імовірність фінансової кризи.

На запитання, чи може він гарантувати відсутність рецесії, поки Трамп перебуває при владі, Бессент відповів: «Жодних гарантій. Хто б міг передбачити COVID?»

Бессент заявив, що він проводить жорстку політику, яка буде довготривалою, і що країну необхідно відучити від того, що він назвав величезними державними витратами.

На запитання про те, чи може коригування призвести до рецесії, Бессент відповів: «Немає жодних причин, через які це має статися».

Деталі

Бессент спростував побоювання з приводу нещодавнього падіння фондового ринку, заявивши, що коригування були корисними і що ринки «почуватимуться чудово», якщо адміністрація впровадить ефективну податкову політику, підвищить рівень дерегулювання і забезпечить енергетичну безпеку.

«У нас буде перехідний період, і у нас не буде кризи», — сказав він.

Минулого тижня фондові ринки США різко впали на тлі зростаючої невизначеності, викликаної часто мінливою політикою президента Дональда Трампа, включно з погрозами запровадження мит щодо найбільших торговельних партнерів США.

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Джерело: Мінфін
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