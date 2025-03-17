Немає «жодних гарантій», що в Сполучених Штатах не буде рецесії під час президентства Дональда Трампа. Хоча коригування може мати місце. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Reuters.
Міністр фінансів США допустив спад економіки під час президентства Трампа
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Що відомо
Однак Бессент, виступаючи в програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC, виключив імовірність фінансової кризи.
На запитання, чи може він гарантувати відсутність рецесії, поки Трамп перебуває при владі, Бессент відповів: «Жодних гарантій. Хто б міг передбачити COVID?»
Бессент заявив, що він проводить жорстку політику, яка буде довготривалою, і що країну необхідно відучити від того, що він назвав величезними державними витратами.
На запитання про те, чи може коригування призвести до рецесії, Бессент відповів: «Немає жодних причин, через які це має статися».
Деталі
Бессент спростував побоювання з приводу нещодавнього падіння фондового ринку, заявивши, що коригування були корисними і що ринки «почуватимуться чудово», якщо адміністрація впровадить ефективну податкову політику, підвищить рівень дерегулювання і забезпечить енергетичну безпеку.
«У нас буде перехідний період, і у нас не буде кризи», — сказав він.
Минулого тижня фондові ринки США різко впали на тлі зростаючої невизначеності, викликаної часто мінливою політикою президента Дональда Трампа, включно з погрозами запровадження мит щодо найбільших торговельних партнерів США.
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