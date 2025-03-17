Конкурент Shiba Inu: XYZVerse досягне $1 за 6 місяців завдяки механізму спалювання

Новий претендент на ринку мемів-токенів привертає до себе увагу високими цілями. XYZVerse, використовуючи потужний підхід до спалювання токенів, прагне досягти значних успіхів у зростанні вартості. Спостерігачі припускають, що він може досягти позначки в 1 долар протягом наступних шести місяців. Цей потенційний сплеск викликає цікавість як серед інвесторів, так і серед ентузіастів.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проект, який ви не можете дозволити собі пропустити!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-перепустка до спортивної революції, заснованої на мемах. Подумайте про це як про MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

Але кожній революції потрібен герой — хтось, хто готовий боротися з труднощами і підняти токен $XYZ на вершину.

Цей герой — XYZepe, боєць у масці, справжній віруючий, невпинний власник $XYZ, місія якого — вивести XYZVerse на перше місце на CoinMarketCap. Він доводить, що аутсайдери можуть досягти успіху.

З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле, екосистема XYZVerse буде продовжувати розширюватися — і ваші винагороди будуть зашкалювати!

А ось і кульмінаційний момент ролика: XYZVerse було офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал на мем-монетній арені.

Попередній продаж XYZ — це ваш шанс встигнути до вибуху в першому кварталі!

Мем-монети є беззаперечними чемпіонами криптовалютного світу, і XYZ має намір розгромити конкурентів. Наразі ціна $XYZ становить $0,003333, але вона залишається недооціненою криптовалютою, яка може зрости до $0,1 на фінальній стадії попереднього продажу.

Але перемога не приходить за одну ніч — вона вимагає відданості, стратегії і бійця, готового пройти всю дистанцію. XYZepe знає, що на нього чекає, але з підтримкою спільноти він піднімає $XYZ до легендарного статусу.

З майбутнім лістингом на основних платформах CEX і DEX, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже знаходиться попереду гри. Перевага першопрохідця є ключовим фактором тут — встигніть до того, як натовп штурмує поле, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

XYZepe бореться за славу — чи будете ви з ним?

Shiba Inu: Memecoin на основі Ethereum націлений на великий стрибок

Shiba Inu (SHIB) — це більше, ніж просто ще одна криптовалюта з собачою тематикою. Запущена в серпні 2020 року таємничим Ryoshi, SHIB почала свою роботу з приголомшливого квадрильйона токенів. Від інших мемекоінів його відрізняє те, що він базується на блокчейні Ethereum. Це означає, що він може використовувати величезну екосистему Ethereum, що забезпечує більшу сумісність і потенційні можливості застосування. Щоб завоювати довіру, половина поставок SHIB була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну (Vitalik Buterin). Його рішення пожертвувати значну частину до Індійського криптовалютного фонду допомоги жертвам Covid і «спалити» 40% від загальної пропозиції вивело SHIB в центр уваги світової громадськості.

На відміну від Dogecoin, який в першу чергу відомий своєю культурою розваг і чайових, SHIB націлений на більш широке застосування. Його інтеграція з Ethereum дозволяє розробляти такі платформи, як ShibaSwap, децентралізована біржа, де користувачі можуть торгувати токенами і робити ставки. Існують також плани щодо платформи NFT та системи управління, яка дозволить власникам токенів впливати на майбутнє проекту. У нинішньому ринковому циклі, коли інвестори зацікавлені в токенах з реальним застосуванням, технологічні досягнення SHIB можуть зробити його гідним конкурентом. У міру розвитку криптопростору, монети, які поєднують сильну підтримку спільноти з практичним використанням, можуть виділятися в натовпі.

Висновок

SHIB та інші заслуговують на увагу, але унікальне поєднання спортивної тематики та орієнтації на спільноту XYZVerse має на меті величезне зростання, позиціонуючи його як щось більше, ніж токен — культурний рух.

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