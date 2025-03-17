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17 березня 2025, 11:37

Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг корпоративних облігацій NovaPay, знову зафіксувавши його на рівні uaАА. Це означає, що цінні папери компанії мають дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими борговими інструментами, йдеться у повідомленні компанії.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг корпоративних облігацій NovaPay, знову зафіксувавши його на рівні uaАА.

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Що відомо

Такий рейтинг за підсумками 2024 року отримали облігації всіх серій, випущених NovaPay, — A, B, C, D, E, F, G, H та I.

Цінні папери доступні до купівлі онлайн у застосунку компанії на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 18% залежно від строку інвестування. Також певні серії облігацій NovaPay представлені на українських біржах: серії A-I включені до списку позалістингових цінних паперів на ПФТС та «Перспективі», а серії A-F також внесені до такого списку на Українській біржі.

Нагадаємо

У 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.

Інвестиційний трамплін

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
vbhjckfd
vbhjckfd
17 березня 2025, 12:05
#
З врахуванням податків виходить менш вигідно ніж овдп, в чому тоді сенс? Хіба для інвест фондів, у яких є обмеження на структуру портфелю…
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