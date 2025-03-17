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17 березня 2025, 10:15

Американські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідження

У США молоді американці опинилися у фінансово вразливому становищі: їх заощаджень не вистачає навіть на місяць звичних витрат, пише Bloomberg із посиланням на дослідження Bank of America Institute.

У США молоді американці опинилися у фінансово вразливому становищі: їх заощаджень не вистачає навіть на місяць звичних витрат, пише Bloomberg із посиланням на дослідження Bank of America Institute.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо говорить дослідженняЗгідно з аналізом банківських рахунків та карткових трансакцій, середній представник покоління зумерів (тобто людей, народжених після 1995 року) у лютому 2025 року витрачав удвічі більше, ніж мав у накопиченнях.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що говорить дослідження

Згідно з аналізом банківських рахунків та карткових трансакцій, середній представник покоління зумерів (тобто людей, народжених після 1995 року) у лютому 2025 року витрачав удвічі більше, ніж мав у накопиченнях. Цей розрив між доходами та витратами значно збільшився за останні два роки і став вищим, ніж у всіх інших вікових груп.

Частково це пояснюється тим, що споживачі покоління зумерів, багато з яких все ще обіймають посади початкового рівня і заробляють менше, ніж їхні старші однолітки, схильні витрачати більшу частину своїх доходів на предмети першої необхідності, включаючи оренду житла та комунальні послуги.

Водночас їхні витрати на розваги, подорожі та інші необов'язкові категорії зросли на 25% порівняно з минулим роком, помітно випереджаючи загальний рівень зростання споживання.

Фінансові настрої поколінь погіршуються, особливо на тлі високої інфляції, дорогих кредитів та вичерпання накопичень, сформованих під час пандемії, зазначає Bloomberg.

За даними Університету Мічигану, оптимізм американців щодо їхнього фінансового майбутнього досяг історичного мінімуму.

Економісти та аналітики стежать за тим, як це зростання тривожності позначиться на споживанні — головному драйвері економіки США. Вже зараз деякі роздрібні мережі попереджають зниження попиту, а дані показують, що американці почали витрачати обережніше.

Bank of America також свідчить про погіршення ситуації на ринку праці для молоді.

За останній рік кількість домогосподарств покоління зумерів, які отримують допомогу з безробіття, зросла майже на третину — це найвищий показник серед усіх вікових груп. Крім цього, зростаюче приховане безробіття може вплинути на кар'єрні перспективи молодих фахівців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
tovg2004
tovg2004
17 березня 2025, 10:52
#
Відправляйте це поколіня американців в Україну, якщо так важко їм в Америці.
+
+15
Я_ __
Я_ __
17 березня 2025, 11:37
#
Tovg2004

«Відправляйте це поколіня американців в Україну, якщо так важко їм в Америці.»

Вони загнуться тут лише від ставок по кредитах, обмежень, штрафів і умов)) Україна для них буде як джунглі для тепличних квіток))
+
+15
veritas69
veritas69
17 березня 2025, 10:52
#
Цікава інформація. Можливо, такі дослідження проводились стосовно українських зумерів?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
17 березня 2025, 11:16
#
Это везде, США — не исключение. Как правило это один ребенок в семье, которого нянчат до старости родители. Плюс социалка.
+
0
Я_ __
Я_ __
17 березня 2025, 11:36
#
«Американські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідження»

Нема мізків — нема заощаджень :D
+
0
StarPer
StarPer
17 березня 2025, 11:44
#
От *** — їм треба було скуповувати долари.
+
0
Я_ __
Я_ __
17 березня 2025, 11:40
#
«Фінансові настрої поколінь погіршуються, особливо на тлі високої інфляції, дорогих кредитів та вичерпання накопичень, сформованих під час пандемії, зазначає Bloomberg.»

Америка не знає нічого про високу інфляцію))) як сказали вище «нехай приїздять в Україну, якщо їм в США так „тяжко“»))
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