Індекс ділової активності в Україні впав до нуля — ІЕД

Індекс відновлення ділової активності в Україні у лютому знизився до нуля, що є найгіршим показником за останні два місяці. Водночас виробничі плани підприємств на найближчі три місяці продовжують зростати другий місяць поспіль. Про це йдеться в даних Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, пише «Дело».

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Деталі

За словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, баланс між тими, хто відзначив зростання активності у порівнянні з минулим роком, і тими, хто навпаки заявив про погіршення, зрівнявся.

У лютому 21,1% опитаних сказали, що їхня ділова активність краща, ніж рік тому (у січні цей показник становив 27,8%).

20,7% заявили, що вона погіршилася (проти 18,5% у січні).

58,1% респондентів не відчули змін у своїй діяльності.

Попри невизначеність, бізнес налаштований оптимістично Показник довгострокової невизначеності (на два роки вперед) знизився, що свідчить про зростання впевненості бізнесу у майбутньому.

Згідно з опитуванням, у лютому 79,5% компаній очікують, що через два роки залишаться на поточному рівні виробництва. 15% планують розширення діяльності, а 5% — скорочення.

Частка підприємств, які не можуть спрогнозувати своє майбутнє через два роки, скоротилася з 37% до 29%.

Індекс очікуваних змін виробництва зростає другий місяць поспіль — до 0,37. 36,1% підприємств у найближчі 3−4 місяці планують збільшити випуск продукції.

Індекс очікуваних змін експорту досягнув рекорду за рік — 0,41. 43,1% підприємств прогнозують зростання експорту.

Водночас середній термін нових замовлень зменшився з 6,3 місяця до 5,7.

Перешкоди для бізнесу

Найбільшою проблемою для компаній залишається брак робочої сили через мобілізацію та міграцію працівників. У січні цей показник становив 65%, у лютому — 64%.

Серед інших викликів:

Зростання цін на сировину та матеріали — 56% (максимальний показник із серпня 2023 року);

Небезпечні умови праці — 52% (найнижчий рівень за останні пів року);

Зменшення попиту — скоротилося до 29% з 39%;

Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням — 18%.

Корупція та тиск правоохоронних органів не є ключовими проблемами для бізнесу.

Зазначається, що частка негативних оцінок дій влади зменшується вже четвертий місяць поспіль — у лютому вона склала 21%. Водночас частка нейтральних оцінок зросла до 66%.

Методика опитування

У лютневому опитуванні New Monthly Enterprises Survey (NRES) від ІЕД взяли участь 466 підприємств із 21 регіону України. Опитування тривало з 18 по 28 лютого.