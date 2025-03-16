Аеропорт у Львові можуть відкрити наприкінці весни — гендиректор

За оптимістичним сценарієм, у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити для авіаційних польотів міжнародний аеропорт «Львів» імені короля Данила Галицького. Про це заявила гендиректор аеропорту Тетяна Романовська в інтерв'ю виданню «Високий замок».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, серед інших ймовірних дат відкриття неба — літо. П’ять-сім авіакомпаній готові працювати у Львові (впродовж місяця після запуску термінала), як символ міцної солідарності з Україною.

Також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України — ужгородського.

Романовська заявила, що зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, «Турецькі авіалінії, Sky Up, «Австрійські авіалінії», Lufthansa, LOT.

«Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста.

Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", — заявила гендиректор аеропорту «Львів».

Туристичні компанії та туроператори продають українцям тури на літній сезон з аеропортів Польщі та ЄС. Романовська каже, якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються, бо це буде зручніше та значно дешевше, ніж з ЄС.

«Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре», — додала Романовська.