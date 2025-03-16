В Україні продовжують зростати ціни на помідори

На цьому тижні на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігалася тенденція на підвищення цін. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Через стабільно низький попит на цю продукцію, який спостерігався на ринку томатів протягом останніх кілька тижнів, імпортери змушені були скоротити обсяги поставок.

В результаті, пропозиція турецьких овочів на українському ринку значно скоротилася, що на тлі зростання попиту спровокувало чергове подорожчання в даному сегменті.

Ціни на помідори

Так, наразі ціни на тепличні томати сформувалися в діапазоні 85−95 грн/кг ($2,05−2,29/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Таку цінову тенденцію експерти пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, основним постачальником якого є Туреччина, що пов’язано зі зниженням імпорту з цієї країни через сезонний фактор.

При цьому учасники ринку не відкидали подальшого зростання цін, якщо поставки томатів із Туреччини до України найближчим часом не відновляться.

Також повідомляється, що продажі в місцевих тепличних комбінатах розпочнуться не раніше середини квітня.